Hilfe für Sehbehinderte Augenmobil berät auf dem Land

Andreas Leutloff berät Menschen mit Sehbehinderung in ganz Sachsen-Anhalt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In ländlichen Regionen in Sachsen-Anhalt gibt es nicht überall einen Augenarzt. Für Menschen mit Sehbehinderung ist das immer wieder ein Problem – denn nicht alle von ihnen können in die größeren Städte fahren. Um auch diesen Menschen zu helfen, gibt es das Beratungsmobil des Blinden- und Sehbehindertenverband. Dieser Kleintransporter fährt durch das ganze Land und steht Menschen mit Sehbehinderungen mit Rat und Tat zur Seite.