Was in der Arbeitsmarkt-Statistik für Sachsen-Anhalt und Thüringen noch auffällt: In den Berufsbereichen mit vielen Arbeitslosen gibt es gleichzeitig auch zahlreiche unbesetzte Stellen. Der Regionaldirektion der Arbeitsagentur zufolge ist das zunächst erst einmal nicht ungewöhnlich. Denn während einige Menschen sich arbeitslos melden und innerhalb kurzer Zeit wieder vermittelt werden, benötigen andere zunächst eine Qualifizierung oder andere Maßnahme, um eine neue Stelle zu finden. Freie Stellen können somit nicht immer sofort wieder besetzt werden. Zudem ist es oftmals auch so, dass Stellen und Bewerber – auch wenn sie aus dem gleichen Berufsbereich stammen – nicht zusammenpassen.

Denn: Über 80 Prozent der offenen Stellen sind solche für Fachkräfte und Spezialisten. Der Anteil von Fachkräften und Spezialisten unter den Arbeitslosen beträgt hingegen nur etwa 40 Prozent. Die Folge ist ein sogenanntes "qualifikatorisches Mismatch". Bedeutet: es gibt zu wenige Fachkräfte für zu viele entsprechende Stellen. Darüber hinaus gibt es noch ein "regionales Mismatch". So kann eine freie Stelle in Stendal oder Nordhausen angeboten werden, der dazu eigentlich passende Arbeitslose aber in Naumburg oder Suhl wohnen. Infolgedessen bleiben Stellen in Berufszweigen, die ohnehin schon einem Fachkräftemangel ausgesetzt sind, lange vakant – also unbesetzt.