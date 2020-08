In Sachsen-Anhalt beginnen zum Start in das neue Ausbildungsjahr deutlich weniger junge Menschen eine Lehre als in den vergangenen Jahren. Das zeigen Zahlen, die die Handwerkskammern in Halle und Magdeburg in dieser Woche veröffentlicht haben. Danach ist die Zahl der neuen Azubis in Magdeburg im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent gesunken, in Halle gar um etwa 50 Prozent. Im Kammer-Bezirk Magdeburg beginnen demnach 824 Azubis am Montag ihre Lehre, im Bezirk Halle knapp 400.