Frühjahr 2021: Das lange Warten auf die Kragenbären im Tierpark Dessau

Schläft gerade noch seinen sibirischen Winterschlaf, soll im Frühjahr 2021 aber nach Dessau kommen: Kragenbär Dmitri Bildrechte: Tierpark Dessau Braunbärin Eika und ihr Partner Teddy (über Jahre das Traumpaar im Tierpark Dessau!) sind schon einige Zeit tot – in diesem Jahr sollen im Tierpark Dessau ihre Nachfolger einziehen. Dmitri und Anastasia heißen sie und beide sind Ussurische Kragenbären. Im Dessauer Tierpark warten sie schon seit fast einem Jahr auf die Nachfolger von Eika. Lange lief die Suche nach den passenden Bären. Jetzt wird immer noch gesucht – allerdings nach einem Unternehmen, das den Transport der Bären von Russland nach Dessau-Roßlau stemmen kann. Wann genau Dmitri und Anastasia zu uns nach Sachsen-Anhalt kommen, ist deshalb noch ungewiss.



Die beiden Bären bekommen von all dem aktuell übrigens gar nichts mit. Sie schlafen ihren sibirischen Winterschlaf.

Mai 2021: Die Jagd nach großen Träumen – eine mehrteilige MDR-Doku

Sie interessieren sich für Sport? Dann sollten Sie sich das hier merken: Schon seit Monaten begleitet ein Team von MDR SACHSEN-ANHALT den Basketball-Regionalligisten Baskets Wolmirstedt. Für kommenden Mai ist die Veröffentlichung der mehrteiligen Doku geplant – auf YouTube und im MDR-Fernsehen. Im Mittelpunkt: die Baskets Wolmirstedt und ihre Saison unter Corona-Bedingungen.

Ihre Geschichte erzählt von der Jagd nach großen Träumen, vom Schicksal junger Sportler fernab vom glanzvollen Profisport. Sie erzählt von Sport als Hoffnungsanker in einer hoffnungslosen Region – und von der Corona-Pandemie, die plötzlich alles ändert. Daniel George Autor der mehrteiligen Doku

Merken und einschalten!

Juli 2021: Die Olympischen Sommerspiele in Tokio

August 2021: Eine Kirche zieht um

Sie ist 115 Jahre alt, errichtet nach skandinavischer Bauart – und zieht auf ihre alten Tage noch um. Die Stabkirche in Stiege wird in diesem Jahr in ihre Einzelteine zerlegt, abgebaut und dann sechs Kilometer entfernt wieder aufgebaut. Warum? Weil sie an ihrem bisherigen Platz im Wald immer wieder zum Ziel von Einbrechern geworden war. Ein Verein will das nicht länger hinnehmen und hat minutiös den Umzug des Gotteshauses geplant. Ende August, so der Plan, soll die Kirche an ihrem neuen Platz stehen. Wir sind gespannt! 115 Jahre alt und doch jung genug, im hohen Alter noch mal umzuziehen: die Stabkirche Stiege Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Oktober 2021: Tag der deutschen Einheit in Halle

Schon klar: Niemand von uns weiß, wie im Oktober die Corona-Lage ist. Ist schließlich noch lange hin. Eines aber können wir dann doch mit Gewissheit sagen: Der Tag der deutschen Einheit wird in diesem Jahr in Halle gefeiert – zu sagen, wie genau, wäre an dieser Stelle reine Spekulation. Was wir wissen: Sachsen-Anhalt hat seit einigen Monaten den Vorsitz des Bundesrates inne – und damit die Aufgabe, den zentralen Festakt zum Tag der deutschen Einheit auszurichten. Der Termin: 3. Oktober 2021.

Ende 2021: Anti-Corona-Impfstoff aus Dessau soll marktreif sein

Einer unserer größten Wünsche für das neue Jahr: ein Ende der Corona-Pandemie. Dabei helfen sollen Impfstoffe – auch der des Pharmaunternehmens IDT Biologika aus Dessau-Tornau. Schon seit Monaten wird das Serum getestet, Ende dieses Jahres soll der Impfstoff aus Dessau marktreif sein. Der Bund hat schon vor geraumer Zeit klargemacht: Wir kaufen mindestens fünf Millionen Impfdosen. Das gibt dem Dessauer Unternehmen die Gelegenheit, weiter zu forschen – und uns die Hoffnung, dass die Pandemie in diesem Jahr hoffentlich zu Ende sein wird. In den Laboren von IDT Biologika in Dessau-Tornau wird seit Monaten an einem Impfstoff gegen das Coronavirus geforscht. (Archivfoto) Bildrechte: MDR/MDR um 11

Und worauf freuen Sie sich im neuen Jahr? Lassen Sie uns gern ein Kommentar unter diesem Artikel da. So können alle Userinnen und User an Ihrer Vorfreude teilhaben.