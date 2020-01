A14, Fußball, Tierbabys Worauf wir uns 2020 freuen

Zugegeben: Die Lage für Halleschen FC und 1. FC Magdeburg war in dieser Saison schon besser. Vor allem der HFC hatte zu Beginn der Spielzeit in der 3. Fußball-Liga ja kräfig mitgemischt im Kampf um den Aufstieg in die zweite Liga. Nun, ein paar punktlose Spiele später, ist die Lage nicht mehr ganz so rosig. Der Hallesche FC steht nach der Hinrunde auf dem fünften Tabellenplatz, der 1. FC Magdeburg auf Platz 10. Aber: Da geht noch was. Und optimistisch, wie wir sind, sagen wir: Da geht noch was nach oben! Wäre doch toll, wenn unsere Sachsen-Anhalt-Teams noch mal mitmischen im Aufstiegskampf!