Statistik Wie viel Sachsen-Anhalter für Tourismus ausgeben

Sachsen-Anhalter lassen sich Reisen im Jahr mehr als fünf Milliarden Euro kosten. Wie eine Statistik zeigt, sind die Menschen in der Börde dabei besonders urlaubsfreudig – deutlich weniger geben dagegen die Hallenser aus. Ebenfalls auffällig: Die Sachsen-Anhalter stecken im Schnitt mehr Geld in Städtetrips und Co., als in Nahrungsmittel.