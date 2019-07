Ausstattung: Die Feuerwehr in Magdeburg ist sowohl bei Personal als auch Gebäude und Technik hochmodern und leistungsfähig ausgestattet, heißt es von der Stadt auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT. Außerdem gebe es in Magdeburg eine Spezialeinsatztruppe für Rettung aus besonderen Höhen und Tiefen sowie Rettungstaucher. Diese kämen im ganzen Land zum Einsatz. Die Feuerwehr in Wernigerode hat laut Stadtsprecherin eine gute Ausstattung bei der Einsatztechnik. Auch bei den Fahrzeugen sei die Stadt gut aufgestellt.

Die Feuerwehr Wernigerode ist laut Stadtsprecherin gut ausgestattet. (Archivbild) Bildrechte: Elke Kürschner

Investitionen: Neu- und Erweiterungsbauten für die Freiwilligen Feuerwehren in Magdeburg würden in nächster Zeit umgesetzt. Die Kosten trage die Stadt Magdeburg selbst. Kritisiert wird, dass das Land nicht genug Fördermittel für die Feuerwehren bereitstelle. Die Stadt Schönebeck erarbeitet nach Angaben eines Sprechers gemeinsam mit der Feuerwehr eine Risikoanalyse und Brandschutzbedarfsplanung. An den Gerätehäusern der Feuerwehr Wernigerode müsse ein Investitionsstau aufgearbeitet werden. Zum Beispiel werde an einem neuen Gerätehaus für die Feuerwehr und Bergwacht in Schierke gebaut.