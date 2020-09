Im Burgenlandkreis soll der Warnstreik noch bis 19 Uhr dauern. Die Personenverkehrsgesellschaft (PVG) Burgenlandkreis kündigte an, dass die Ausfälle das Busnetz in Weißenfels, Zeitz und dem Umland betreffen. Am Morgen sei hier kein Fahrzeug losgefahren. Auch der Schülerverkehr sei betroffen gewesen.

Anders in Naumburg: Dort verkehrt die Straßenbahn laut Straßenbahn GmbH im Normalbetrieb. Betriebsbeginn war 5:27 Uhr ab Marientor zum Salztor, die erste Fahrt ab Salztor zum Hauptbahnhof um 5:34 Uhr - bis 21:00 Uhr heute Abend mit durchgängigem Linienverkehr. Die letzte Fahrt soll planmäßig um 21:00 Uhr ab Hauptbahnhof sein.

In Halle stand der Bus- und Straßenbahnverkehr seit den frühen Morgenstunden bis 12 Uhr mittags still. Wie ein Reporter von MDR SACHSEN-ANHALT berichtet, mussten sich Streikende am Betriebshof der Halleschen Verkehrs-AG (HAVAG) von vorbeifahrenden Autofahrern anhupen und beschimpfen lassen.



Durch die frühzeitige Ankündigung des Warnstreiks habe sich jedoch ein großer Teil der Reisenden auf die Ausfälle eingestellt. An zentralen Plätzen wie dem Bahnhof und dem Riebeckplatz sei viel weniger los gewesen als sonst. In der Saalestadt lief der Verkehr wieder planmäßig an. Allerdings muss laut HAVAG damit gerechnet werden, dass es bis zu drei Stunden dauere, bis Bus und Bahnen wieder normal fahren. Seit dem Morgen im Ausstand: Beschäftigte der Halleschen Verkehrsbetriebe Bildrechte: MDR/Fabian Brenner

Auch in Dessau-Roßlau wurde bis zum Mittag die Arbeit niedergelegt. Allerdings sind dort trotz Warnstreikankündigung zahlreiche Busse gefahren. Christian Mattke von der Dessauer Verkehrsgesellschaft bestätigte MDR SACHSEN-ANHALT, noch am Montag habe man versucht, mit privaten Busanbietern einen Notverkehr zu sichern und einen Totalausfall zu verhindern. Deshalb konnten am Morgen Busse eines Unternehmens aus dem benachbarten Salzfurtkapelle in Dessau den Schülerverkehr bedienen. Straßenbahnen blieben dagegen in den Depots. Planmäßig sollen sie dann ab Mittag wieder fahren. Bis alles wieder im Takt ist, könnten allerdings einige Stunden vergehen so Mattke. Wie viele Busfahrer sich in Dessau am Warnstreik der Gewerkschaft Verdi beteiligt haben, konnte er nicht sagen.

Mit dem Streik will Verdi für die bundesweit rund 87.000 Beschäftigten im Öffentlichen Personennahverkehr einheitliche Regelungen für Urlaub, Überstunden, Schichtzulagen und Sonderzahlungen. Laut Gewerkschaft gibt es für Sachsen-Anhalt zusätzlich die Forderung, Löhne und Gehälter um mindestens 1,50 Euro pro Stunde anzuheben.