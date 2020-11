Zwischen Halle und Magdeburg 20 Jahre Autobahn 14 durch Sachsen-Anhalt

In Zukunft soll die A14 bis nach Schwerin führen, in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg sind die Bauarbeiten so gut wie abgeschlossen. In Sachsen-Anhalt sind nördlich von Magdeburg bisher nur 14 Kilometer Autobahnstrecke fertiggestellt. Die Strecke der Nordverlängerung, die durch Sachsen-Anhalt führt, beträgt 97 Kilometer. Die Bauarbeiten sollen bis Ende 2027 fertiggestellt werden. Die Kosten betragen 1,3 Milliarden Euro.