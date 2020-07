So starben in den vergangenen zehn Jahren insgesamt 77 Menschen auf der A2 – mehr als auf jeder anderen Autobahn in Sachsen-Anhalt. Das ist das Ergebnis einer umfangreichen Analyse der A2-Unfallstatistik, die MDR SACHSEN-ANHALT beim Innenministerium angefordert und ausgewertet hat. Aus der Unfall-Datenbank geht außerdem hervor, dass einige Autobahn-Abschnitte gefährlicher sind als andere.

Dahinter steckt folgende Berechnung: Je Fahrtrichtung gibt es jährlich durchschnittlich 615 Unfälle. Die A2 misst von der Landesgrenze zu Brandenburg im Osten bis zur Landesgrenze zu Niedersachsen im Westen 84,5 Kilometer. Auf einen Kilometer A2 kommen also in einem Jahr statistisch betrachtet 7,3 Unfälle. Und das sowohl in Fahrtrichtung Berlin als auch in Fahrtrichtung Hannover.



Allerdings geht aus den Unfall-Daten hervor, dass in einigen Abschnitten der A2 deutlich mehr Unfälle pro Kilometer passieren als in anderen Abschnitten – die Unfallintensität also höher ist.