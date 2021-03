Die bundeseigene Autobahn GmbH will 2021 auf den Autobahnen in Sachsen-Anhalt mehr als 120 Millionen Euro investieren. Das geht aus der Liste hervor, die die Gesellschaft am Anfang dieser Woche veröffentlicht hat. In diesem Jahr werde an den Autobahnen mehr gebaut als sonst, erklärte Tino Möhring von der Autobahn GmbH - Niederlassung Ost MDR SACHSEN-ANHALT. Das sei weniger auf einen schlechten Zustand der Autobahnen zurückzuführen, sondern läge an den Planungen. Prinzipiell seien die Autobahnen in einem guten Zustand, so Möhring.