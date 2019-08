Mehr Geld für Natur- und Lärmschutz Sachsen-Anhalt erkauft sich Frieden im A14-Streit

Minister Webel glaubt an die A14-Nordverlängerung bis 2025. Bildrechte: dpa

Demnach will das Land weitere 8,6 Millionen Euro für in Bau und Planung investieren, damit zusätzliche Flächen für den Arten- und Habitatschutz, Trassenbegrünungen und Lärmschutzbauten entstehen können. Im Gegenzug nehme der BUND dafür eine laufende Klage gegen die Elbquerung an der Landesgrenze zu Brandenburg zurück und verzichte zudem auf weitere Klagen. Nach den Worten Webels haben beide Seiten Vertrauen und Verständnis füreinander entwickelt. Niemand stehe als Verlierer da. Auf die Frage, wann die A14-Nordverlängerung somit fertiggestellt werden könnte, sagte der Minister: "Wenn wir für alle Abschnitte Baurecht bekommen, also in diesem Jahr noch für den Abschnitt Lüderitz-Stendal Mitte, und im nächsten Jahr für die anderen beiden Abschnitte, dann denke ich, 2025 ist realistisch."