Als Mathias Uhde als Filmvorführer anfing, hat er noch lange Filmrollen in die Projektoren gelegt. Das Kino, das er von Jugend an kennt, kam schon immer auch zu den Menschen hin. Filmvorführungen unter freiem Himmel, auf Festsäälen, das war früher keine Seltenheit. Autokinos sind zwar aus der Mode gekommen, erfahren aber in der Corona-Situation eine Renaissance. Und auch Matthias Uhde kann sich auch wieder ein stückweit auf die Wurzeln seines Handwerks besinnen. Am Freitag soll nämlich auch in Aschersleben die erste Autokino-Vorführung stattfinden. Corona-Kino auf dem Betriebshof eines Busunternehmers im Gewerbegebiet.