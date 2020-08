Keime und Schifffahrt Baden in Saale und Elbe birgt Risiken

Früher war die Elbe einer der dreckigsten Flüsse in Europa. Das Nachrichtenmagazin Spiegel sprach noch im November 1989 von einer Kloake, in die die Chemiebetriebe der DDR tausende Tonnen Abwässer einleiteten und so Phenol, Quecksilber, Cyanide und Nitrate auf die Reise schickten. Aber die Qualität des Wasser hat sich seit 1990 kontinuierlich verbessert. Jetzt ist die Elbe nicht mehr giftig.

Darin zu baden, ist trotzdem keine gute Idee. Nicht nur, weil das Risiko von Fäkalkeimen und multiresistenten Keimen aus Kläranlagen auch in der Elbe nicht gebannt ist. Auch die Strömung und die Schifffahrt machen das Baden zu einem großen Risiko. Deswegen hat Magdeburg zum Beispiel bereits 2012 das Baden in der Elbe und in all ihren Nebenarmen im gesamten Stadtgebiet verboten. Ausnahme natürlich: Der Elbe-Badetag.