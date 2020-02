Der Bäcker des Jahres in der Backstube Bildrechte: MDR/Mario Köhne

Er selbst ist aber auch von der Wichtigkeit der Thematik überzeugt. "Das Handwerk, nicht nur der Bäckerberuf, hat in letzter Zeit etwas verpasst am Image zu arbeiten. Viele Berufe wirken immer noch altbacken und erzkonservativ. Viele Berufe sind auch in den Sozialen Medien noch verrufen. Da arbeiten wir jetzt dran. Handwerk ist nicht nur ein lohnenswert an sich, sondern er ist auch ein kreativer Beruf ist, wo man vor allem auch Abwechselung hat."



Die Kampagne läuft jetzt erstmal für die nächsten drei Jahre. Neben dem fleißigen Autogrammeschreiben geht er auch weiterhin voller Eifer seiner Berufung nach.