Nach Reihe von Explosionen Bahn setzt nach Automatensprengung Belohnung aus

Nicht das Fahrkartenpapier, sondern die Bargeldkassetten sind das begehrte Diebesgut. Bildrechte: imago images / onw-images

Der jüngste Fall ereignete sich am Bahnhof Magdeburg-Salbke, er liegt auf dünn besiedeltem Gebiet im Süden der Landeshauptstadt. Kurz vor 3:00 Uhr morgens am 1. August – etwa eine Stunde bevor die erste S-Bahn des Tages dort hält – sprengten hier Unbekannte den Fahrkartenautomaten der Bahn auf und nahmen die Geldkassette samt Bargeld mit. Der Automat selbst wurde stark beschädigt. Die Kripo überprüft mögliche Zusammenhänge zu anderen Vorfällen. Gemeint sind die Automatensprengungen an den Bahnhöfen Niederndodeleben am frühen Morgen des 24. Juli, im Bahnhof Sachsendorf in der Nacht zum 12. Juli und am abseits gelegenen Bahnhof Calbe(Saale)Ost in der Nacht zum 5. Juli. Auch in diesen Fällen hatten es die Täter auf Bargeld abgesehen. In die Automaten wurde jeweils ein explosives Gasgemisch geleitet und dann gezündet. Nach Angaben der Bahn sind die Geldkassetten der meisten 160 DB-Ticketautomaten im Land mit Farbpatronen gesichert. Deren blaue Tinte haftet nicht nur an Kleidung und Händen, sondern auch an den Scheinen, was sie erkennbar und somit wertlos macht.