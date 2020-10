Die Eisenbahnbrücke Magdeburgs wird vom 24. April bis zum 10. September für den Zugverkehr gesperrt. Das bedeutet für die Bahnstrecke Magdeburg-Burg-Berlin im Detail:

Die Regionaexpress-Linie 1 Magdeburg-Berlin wird zwischen Magdeburg Hauptbahnhof und Magdeburg Herrenkrug durch Busse ersetzt. Zwischen Herrenkrug und Burg hält der RE 1 auf allen Unterwegsbahnhöfen, was die Fahrzeit nach Berlin verlängert.

Als Umfahrung über Stendal werden alle zwei Stunden zusätzliche Züge zwischen Magdeburg und Stendal fahren, um dort mit nur 10 Minuten Übergang einen Anschluss an die IC-Linie Amsterdam-Berlin zu gewährleisten. Die Fahrt Magdeburg-Berlin dauert über diese Verbindung nur 6 Minuten länger als ohne Baustelle mit dem RE 1.

Die Regionalzüge Braunschweig-Magdeburg-Burg entfallen in der Zeit zwischen Magdeburg und Burg.

Zusätzliche Direktbusse zwischen Burg und dem Busbahnhof Magdeburg sollen den gewohnten Halbstundentakt ermöglichen.

Die einzelnen IC- und ICE-Züge zwischen Magdeburg und Berlin werden über Stendal umgeleitet. Somit gibt es erstmals täglich je eine ICE-Verbindung zwischen Stendal und Magdeburg.

Der Harz-Berlin-Express wird ab Halberstadt über Aschersleben, Bernburg, Köthen, Dessau, Potsdam Medienstadt Babelsberg nach Berlin geleitet. Die Reisezeit zwischen Harz und Hauptstadt verlängert sich dabei um etwa eine halbe Stunde.

Zusätzlich wird vier Wochen vor und nach der Vollsperrung nur ein Gleis auf der Magdeburger Elbbrücke zur Verfügung stehen, weshalb es also bereits ab Ende März beziehungsweise bis Anfang Oktober im Zugverkehr Einschränkungen geben wird. Die Nahverkehrsservice (NASA) GmbH erklärte MDR SACHSEN-ANHALT: "Das genaue Fahrtenangebot wird derzeit abgestimmt."

Ebenfalls vom 24. April bis zum 10. September wird die Bahnstrecke Biederitz-Rodleben saniert. Das bedeutet für diese Verbindung im Detail:

Zwischen Magdeburg und Gommern beziehungsweise Güterglück fahren keine Züge, sondern Busse.

Anders als geplant wird der Bahnhof Güterglück im Jahr 2021 nicht umgebaut. Auch Zerbst bleibt während der Bauarbeiten ans Bahnnetz angebunden.

Zwischen Magdeburg und Dessau lässt sich die Baustelle umfahren: mit dem IC über Köthen und direktem Anschluss nach Dessau.

Die grünen Flixtrain-Züge halten ab Mitte Dezember auch in Stendal. Bildrechte: MDR/Jonas Wölke Der private Fernzug-Betreiber Flixmobility stellt zum Fahrplanwechsel erneut sein Flixtrain-Angebot in Sachsen-Anhalt um. Erst vor einem Jahr war Halle als Halt auf der Verbindung Berlin-Stuttgart in den Fahrplan aufgenommen worden. Dieses Kapitel endete bereits im März wegen der Corona-Pandemie. Medienberichten zufolge gab es anschließend Streit zwischen Flixtrain und dem Auftragnehmer Leo Express, dessen deutscher Ableger nun Insolvenz angemeldet hat. Auch der Halt in der Lutherstadt Wittenberg wurde aufgegeben. Seit Ende Juli beginnt die Verbindung Leipzig-Berlin-Aachen erst in Berlin.

Mit dem Fahrplan 2021 versucht es Flixmobility nun erneut mit Sachsen-Anhalt. Ab Mitte Dezember fährt die Linie Berlin-Hannover-Köln quer durch die Altmark. Anders als in den Vorjahren hält der Flixtrain auf dieser Verbindung aber in Stendal. Die Kreisstadt erhält Sonntag, Montag, Donnerstag und Freitag jeweils gegen 15 Uhr Anschluss in Richtung Köln. Der Gegenzug fährt Donnerstag, Freitag und Sonntag gegen 21 Uhr zurück nach Berlin. Flixtrain wirbt mit Ticketpreisen ab 9,99 Euro.



Eine Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT zum eingestellten Angebot von und nach Halle und Wittenberg sowie den Chancen der neuen Altmark-Anbindung ließ Flixmobility unbeantwortet.

2021 beginnt in der Altmark das große ICE-Zeitalter. Und es endet auch wieder. Die Bahnstrecke Stendal-Uelzen wurde nach der Wende wiederaufgebaut und elektrifiziert, um für die ICE-Trasse Hamburg-Berlin als Ausweichstrecke zu dienen. Nun ist es soweit.

ICE-Züge werden drei Monate lang den Bahnverkehr in der Altmark bestimmen. Bildrechte: MDR/André Plaul Auch die seit Mai 2019 laufenden Sanierungsarbeiten am Stendaler Bahnhof – es werden neue Bahnsteige errichtet und ein barrierefreier Personentunnel gebaut – kommen zur rechten Zeit.



Wenn ab dem 11. September 2021 an der ICE-Trasse Berlin-Hamburg gebaut wird, werden die Schnellzüge über Salzwedel und Stendal umgeleitet – und halten auch dort. Für Salzwedel sind ICE per Fahrplan eine Premiere. In Stendal machen bislang nur etwa eine Hand voll ICE-Züge Halt, etwa am frühen Morgen oder späten Abend. Ab September werden es vorübergehend über 30 zusätzliche ICE-Züge sein, pro Tag.



Dadurch ergeben sich für Zugreisen aus und in die Altmark auch neue Möglichkeiten:

So gibt es erstmals seit 1993 wieder eine tägliche Direktverbindung zwischen Stendal, Salzwedel und Kiel.

Auch nach München wird es wieder täglich ICE-Verbindungen geben – sogar mehrfach. Direktfahrten dieser Art waren bisher nur während der Hochwasser-Umleitung im Sommer und Herbst 2013 möglich.

Selbst die Verbindung Salzwedel-Stendal wird es als ICE-Ticket geben. Einen Zeitvorteil gegenüber dem Regionalverkehr bietet so eine Fahrt aber nicht.

Während aber von September bis Dezember 2021 die ICE-Züge auf den Gleisen in der Altmark fahren, müssen beim Regionalverkehr Abstrichte gemacht werden. Da die Kapazität der Trassen begrenzt ist, fallen die Regionalbahnen zwischen Stendal und Salzwedel aus, dafür hält der Regionalexpress dieser Linie an allen Zwischenbahnhöfen. Zwischen Salzwedel und Uelzen wird es hingegen gar keinen Nahverkehr geben können.

Altmark-Interregio steht noch in den Sternen

Von Salzwedel und Stendal ohne Umstieg nach Hamburg und Berlin: Was im Herbst 2021 nur wegen Bauarbeiten möglich sein wird – das gab es bis vor wenigen Monaten noch als regelmäßige Verbindung per Interregio-Express (IRE). Das Angebot war im September 2014 eingeführt worden, als preisgünstige Verbindung zum direkten ICE-Verkehr zwischen den Metropolen an Spree und Elbe.

Die IRE-Wagen fuhren zuletzt "aus betrieblichen Gründen" nicht durch die Altmark, aber an die Ostsee. Bildrechte: MDR/André Plaul Seit März dieses Jahres fielen die IRE-Züge, die die Bahn eigenwirtschaftlich betreibt, jedoch regelmäßig aus. Mitte September verkündete die Bahn schließlich das Aus der Verbindung bis zum Fahrplanwechsel, aus "betrieblichen Gründen", wie es hieß. Auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT, ob der IRE durch die Altmark ab dem 13. Dezember 2020 wieder angeboten wird, entgegnete die Bahn Anfang Oktober, dies werde geprüft. Im nun veröffentlichten Fahrplan für 2021 taucht der IRE vorsorglich wieder auf.



Bemerkenswert: Die IRE-Züge standen in den vergangenen Wochen nicht still. Die Wagen waren als Verstärker-Züge im Regionalverkehr zwischen Berlin und der Ostsee unterwegs.

Der Privatbahnbetreiber Abellio, der etwa die Hälfte des Schienennetzes in Sachsen-Anhalt befährt, war zuletzt wegen finanzieller Schwierigkeiten in die Schlagzeilen geraten. Hintergrund ist, dass die ursprünglich kalkulierten Kosten für Personal und Betrieb in die Höhe geschnellt sind – etwa durch Tarifabschlüsse und Baustellen. Wie das Unternehmen MDR SACHSEN-ANHALT erklärte, sind Preissteigerungen zwar im Vertrag mit der Landes-Nahverkehrsgesellschaft berücksichtigt gewesen. Die nun erreichten Größenordnungen waren laut Abellio aber "damals nicht absehbar". Einen Medienbericht vom Wochenende, Abellio erwäge, den Zugverkehr in Deutschland einzustellen, wies das Unternehmen entschieden zurück.

Auch generell brauchen sich Fahrgäste keine Sorgen zu machen, dass wir sie ab 2021 am Bahnsteig stehen lassen. Die Gespräche, die wir mit unseren Auftraggebern führen, haben ja das Ziel, den Betrieb langfristig sicherzustellen. Matthias Neumann, Sprecher Abellio Rail Mitteldeutschland

Abellio tue alles, um das Verkehrsangebot aufrecht und stabil zu halten. Nach Engpässen bei Zügen im Sommer sei der Instandhaltungsstau nun abgearbeitet, so Unternehmenssprecher Matthias Neumann. Um den Zugbetrieb trotz gestiegener Kosten weiter zu ermöglichen, liefen noch immer Gespräche mit den Auftraggebern. Dies bestätigte auch die NASA auf MDR-Anfrage. "Die Züge werden auch künftig wie gewohnt fahren", erklärte Sprecher Wolfgang Ball mit Blick auf die Probleme, die deutschlandweit die Eisenbahnunternehmen beträfen.