Mit freiem Oberkörper in der 1. Klasse

Florian wird ausgerechnet in der 1. Klasse fündig. Hier wartet ein Spezialfall auf ihn. Ein Herr mittleren Alters, gebräunt und mit geöffnetem schwarzen Hemd, zeigt Florian nicht nur seinen nackten Bauch, sondern auch ein Ticket für die 2. Klasse.

Alles okay oder nicht? – Manchmal Ermessenssache. Bildrechte: MDR/André Plaul Der Mann ist alkoholisiert, kommt laut Fahrschein – ein Sparangebot – gerade aus Amsterdam und will noch zwei Stationen bis Haldensleben mitfahren. Florian belehrt ihn, dass er hier nicht sitzen dürfe. Aber das ist dem Mann erwartungsgemäß egal. Florian atmet tief durch und lässt den Heimkehrer gewähren. Dieser zerknüllt sein Ticket anschließend kommentarlos. Bei der nächsten Kontrolle wäre er somit ganz ohne Fahrschein.



Richtig reagiert, lobt ihn später Auszubildendenfachkoordinatorin Jeannette Golibrzuch. Es gebe keinen Freischein für alle, die sich daneben benehmen, betont sie. Aber Florian habe hier richtig überlegt, was eine mögliche Eskalation der Situation mit Polizei und anschließender Verspätung für einen Schaden hätte bringen können. Florian nickt. Und trotzdem merkt man dem 19-jährigen Magdeburger an, dass das Adrenalin noch in ihm steckt und er gern anders reagiert hätte.

Stapelweise Bahn-Spezialwissen

Weiß alles, kann fast alles: das Mobilgerät der jungen Kundenbetreuer. Bildrechte: MDR/André Plaul Florian wollte schon immer zur Bahn, ein Kindheitstraum. Als Jugendlicher hat er an einem Zukunftstag erste Eisenbahn-Luft geschnuppert. Dann war der Fall endgültig klar. Zusammen mit der 20-jährigen Judy hat er 2015 seine Ausbildung bei der Deutschen Bahn begonnen – als Kaufmann für Verkehrsservice, mit Spezialisierung zum Kundenbetreuer im Nahverkehr. Dazu gehört viel bahnspezifische Theorie. Allein die Fakten zum Bahntarif und den Eigenheiten der 12 Verkehrsverbünde im mitteldeutschen Raum umfassen einen dicken Stapel Papier. Wie dick? Der Nachwuchskräfte-Gesamtkoordinator – kurz NGK – braucht beide Hände, um dies pantomimisch zu verdeutlichen. Übrigens sind Abkürzungen das A und O in der Branche von Judy und Florian. Schon zu Beginn ihrer Ausbildung haben sie zwei Blätter voll mit Abkürzungen erhalten. Denn wer ein KiN werden will, muss nicht nur nett zum NGK sein oder den Tf grüßen, sondern auch mal einen EZB ausfüllen. Klar.

Bahnsprache – Deutsch KiN = Kundenbetreuer im Nahverkehr

NGK = Nachwuchskräfte-Gesamtkoordinator

ZLS = Zentrale Leitstelle

Tf = Triebfahrzeugführer

EZB = Elektronischer Zugbericht