Die Deutsche Bahn will bei Neueinstellungen auf Ü-50-Jährige sowie Soldaten, Studienabbrecher oder andere Quereinsteiger setzen. Wie das Unternehmen mitteilte, zählen allein Motivation und Qualifikation der Bewerber. Der Nachwuchskräfte-Gesamtkoordinator der DB in Mitteldeutschland, René Voigtmann, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, Quereinsteiger hätten Erfahrungen aus der freien Berufswelt, die für die Bahn gewinnbringend sein könnten. "Da erhoffen wir uns frischen Wind", so Voigtmann.

Bildrechte: MDR/André Plaul Quereinsteiger haben unheimlich viel Lebenserfahrung. Ein Soldat beispielsweise weiß, wie man mit Krisensituationen umgeht. Außerdem: Jeder, der einmal draußen in der freien Wirtschaft gearbeitet hat, schätzt das, was die Bahn an Sozialleistungen gewährt. René Voigtmann, Nachwuchskräfte-Gesamtkoordinator der DB Regio Südost

Außerdem würden allein bei der DB Regio Südost – zu deren Bereich auch Sachsen-Anhalt zählt – in den nächsten zehn Jahren 80 Prozent der Mitarbeiter in den Ruhestand gehen. Da würden neue Mitarbeiter in allen Altersschichten gebraucht. Zum Vergleich: Im gesamten Konzern scheiden Unternehmensangaben zufolge im gleichen Zeitrahmen rund 50 Prozent der Mitarbeiter altersbedingt aus.

Technische Profile in Halle und Magdeburg gefragt

In Sachsen-Anhalt will die Bahn noch in diesem Jahr 275 freie Stellen besetzen, vor allem in Magdeburg und Halle. Im Unternehmen besonders gefragt seien Fahrdienstleiter, Elektroniker und Mechatroniker, aber auch Bau- und Elektroingenieure. Zudem gebe es noch 70 freie Ausbildungsplätze, etwa für Mechatroniker oder Lokführer, teilte das Unternehmen mit. 2019 sollen die Einstellungen weitergehen. Allein in Sachsen-Anhalt würden da 172 Ausbildungsplätze im dualen System angeboten.

Die Deutsche Bahn ist mit fast 7.400 Mitarbeitern und Auszubildenden einer der größten Arbeitgeber Sachsen-Anhalts. Bundesweit stellt der Konzern nach eigenen Angaben in diesem Jahr rund 19.000 neue Mitarbeiter ein, fast ein Viertel entfalle auf Lehrlinge und Studenten. Für den Konzern arbeiten in ganz Deutschland derzeit rund 200.000 Menschen.

Quelle: MDR/ap

