Die große Stille nach dem Aufgabenverteilen

An unserer Schulen konnten wir die Aufgaben elektronisch verteilen, weil alle Kinder und Lehrkräfte eine Schul-E-Mail-Adresse haben. Andere Schulen haben die Aufgaben an die E-Mail-Adressen der Eltern geschickt, die Aufgaben per Post versandt, ließen die Eltern die Aufgaben in der Schule abholen oder stellten sie auf die Schul-Homepage.

Aber egal, wie die Aufgaben verteilt wurden, eines war sicher: Die große Stille danach. Haben wir Lehrerinnen und Lehrer im Präsenzunterricht die Rückkopplung durch Gestik, Mimik und Äußerungen der Schulkinder, sitzen wir jetzt und warten darauf, dass die Schülerschaft zum vereinbarten Zeitpunkt ihre Ergebnisse abgeben. Denn manches geht jetzt nicht: Wir können die Aufgaben nicht mehr ändern. Wir können nicht auf die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Schulkindes eingehen. Und wir können nicht ein aufmunterndes "Du schaffst das schon, ich helfe dir dabei" verteilen.

Beim digitalen Unterricht bleiben individuelle Bedürfnisse der Kinder häufig auf der Strecke. Bildrechte: imago images / MedienServiceMüller

Die Erkenntnis, nicht alle Kinder erreicht zu haben

Irgendwann kommen dann die ersten Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler an. Erst jetzt merken wir, dass die eine Aufgabe vielleicht besser hätte formuliert werden können oder dass einige Kinder das Thema gar nicht richtig erfasst haben. Je näher der Abgabetermin der Aufgaben rückt, desto mehr stellen wir fest, dass bestimmte Kinder die Aufgaben gar nicht erledigen oder bei dem ein oder anderen abgeschrieben haben.

Ich als Lehrerin nehme das persönlich. Warum habe ich das Kind nicht erreicht? Also korrigiere ich die Aufgaben, die abgegeben wurden. Zudem schreibe ich die Säumigen an und frage nach, was los ist, und setze eine Nachfrist. Gleichzeitig nervt mich die Arbeit am Computer – vor allem im Vergleich zu den etwa 100 Schulkindern, mit denen ich am Tag direkten Kontakt habe und von denen ich reale und unmittelbare Reaktionen bekomme.

Eltern müssen lernen, uns zu vertrauen

Zeitgleich verzweifeln Eltern am Fernunterricht ihrer Kinder. Lehrerinnen und Lehrer unterrichten ein bis vier Fächer – Eltern versuchen gerade, zehn Lehrkräfte zu ersetzen. Aber genau hier liegt das Missverständnis: Die Eltern sollen uns nicht ersetzen, sondern lediglich Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass ihre Kinder die Aufgaben erledigen können.

Auch müssen nicht alle Aufgaben richtig beantwortet sein, sondern wir Lehrkräfte wollen wissen, wie der Leistungsstand der Kinder ist und nicht der der Eltern. Hier müssen uns Eltern vertrauen, dass wir einschätzen können, was ihre Kinder bewältigen können. Und wir wissen auch, dass die Leistungen unter besonderen Bedingungen entstanden sind.

Ein Unterschied: Digitaler Präsenzunterricht und digitaler Fernunterricht

Eltern, Bildungswissenschaft und Politik preisen derzeit die Digitalisierung als Allheilmittel. Viele vergessen aber, dass digitaler Präsenzunterricht und digitaler Fernunterricht zwei verschiedene Dinge sind.

In meiner Schule habe ich das Glück, dass in jedem Raum interaktive Tafeln installiert sind und jede Lehrkraft sie mit einem Tablett steuern kann. Im Präsenzunterricht sind dort viele Dinge möglich. Bei uns hat auch jedes Schulmitglied einen Office-Account, u.a. mit Kommunikationsprogrammen. Bisher habe ich diese nicht verwendet. Aus einem einfachen Grund: Was ich im Unterricht nicht schaffe, das schaffe ich eben nicht. Ich möchte meinen Schülern:innen nach der Schule nicht noch Aufgaben nachhause schicken oder gar "Onlinenachsitzen" veranstalten. Auch Schulkinder brauchen ihre Freizeit und Auszeit von der Schule – gerade in der heutigen leistungsorientierten Gesellschaft.

Am Internationalen Gymnasium in Barleben hat Anja Stübig jeden Tag mit etwa 100 Kindern Kontakt. Bildrechte: MDR/Margitta Häusler

Digitalisierung als Chance, Rückmeldungen zu erhalten

Kann Videotelefonie nützlich sein, um Feedback von den Schülern zu bekommen und Eltern beim häuslichen Lernen mit ihren Kindern zu unterstützen? Dabei schlich sich bei mir das Gefühl ein, plötzlich in die Kinderzimmer einzudringen, einen Rückzugsort. Auch meinen Klassen mein heimisches Arbeitszimmer preis zu geben, war irgendwie merkwürdig. Deshalb ließ ich es langsam angehen und organisierte für die Schülerschaft meiner eigenen 9. Klasse freiwillige Online-Sprechstunden. Das hatte auch den Vorteil, dass ich langsam die Technik besser kennen gelernt habe und Dinge mit einer kleinen Gruppe ausprobieren konnte. Die Kameras blieben dabei aus, ohne dass ich mit den Jugendlichen vorher darüber gesprochen hatte.

Zeitgleich habe ich gelernt, Videos zu drehen und habe für einige meiner Klassen Lernvideos erstellt, um zu den Lösungen der Rückmeldeaufgaben ein paar Dinge klarstellen zu können. Schwierig für mich war aber die Einsicht, dass sich einige Schülerinnen und Schüler meine Videos gar nicht ansahen. Wenn sie sich im Unterricht verweigern, würde ich das kommentieren – je nach Situation mit mehr oder weniger Worten. Eine E-Mail, die immer verschieden gedeutet werden kann, schrieb ich dann aber nicht.

Gebt uns Lehrkräften Zeit!

Ich muss feststellen, dass die digitale Umrüstung viel Zeit und Nerven braucht. Nicht immer funktioniert alles auf Anhieb. Aber für mich ist das größte Problem, dass viele Schulkinder mit vielen digitalen Dingen gar nicht umgehen können. Entweder weil ihnen und ihren Eltern das technische Verständnis fehlt oder weil sie kein schnelles Internet für Videotelefonie haben. Was mache ich ihnen? Bekommen diese wieder nur das Arbeitsblatt und die Lehrbuchseiten? Damit werden einige Schulkinder systematisch benachteiligt. Ich kann mir vorstellen, dass viele Lehrkräfte genau deshalb die technischen Möglichkeiten nicht nutzen. Und dafür sollten alle Beteiligten Verständnis haben und nach Lösungen suchen.

Es geht nur gemeinsam!

Meine Skepsis habe ich mittlerweile abgelegt, da ich mit jedem neuen Schritt bisher nur positive Erfahrungen gemacht habe. Aber nicht jeder Lehrkraft wird es so gegangen sein. Ich schalte nun Teile von Lerngruppen beim Präsenzunterricht per Videokonferenz zu oder übertrage das Tafelbild und den Ton in einen zweiten Klassenraum, der aufgrund der Abstandsregeln benötigt wird.

Ich habe auch schon eine Onlineklausur schreiben lassen. Alle diese Dinge funktionieren. Aber eben nur, wenn Eltern, Schülerschaft, Politik, Bildungswissenschaft und Lehrerschaft gemeinsame Lösungen finden. Es gibt etliche Möglichkeiten, die digitalen Tools auch nach der Coronazeit zu nutzen. So könnten sich Arbeitsgemeinschaften nach dem Unterricht online treffen oder Schüler, die nicht am Unterricht teilnehmen können, zum Unterricht dazu geschaltet werden.

Trotzdem freue ich mich darauf, nach den Pfingstferien endlich wieder ein Klassenzimmer betreten zu können. Und dann, in diesem Moment zu entscheiden, welches jetzt die beste Art des Unterrichts für meine Klasse ist.