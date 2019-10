Gläserne Werkstatt Baubeginn für Dampflokwerkstatt der Harzer Schmalspurbahnen

In Wernigerode haben die Bauarbeiten für eine neue Dampflokwerkstatt der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) begonnen. Unmittelbar neben dem bisherigen HSB Gelände am Westerntorbahnhof in Wernigerode sollen Loks der Bahngesellschaft in einer "Gläsernen Werkstatt" künftig selbst repariert werden. Jährlich sollen so bis zu zwei Millionen Euro gespart werden, so das Unternehmen.