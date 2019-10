Der Landesbauernverband in Sachsen-Anhalt fordert mehr Wasserspeicher auf dem Land. Das erklärte Verbandspräsident Olaf Feuerborn am Montag bei einer Erntedankveranstaltung in Köthen. Mit Reservoirs wäre es möglich, Wasser zu lagern, um es der Landwirtschaft in den Sommermonaten zur Verfügung zu stellen.