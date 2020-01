Das Agrar-Paket der Bundesregierung hat im Wesentlichen die folgenden Schwerpunkte:



Insektenschutzprogramm

Es umfasst unter anderem die schrittweise Begrenzung und den Ausstieg aus der Glyphosat-Nutzung sowie den Schutz von Streuobstwiesen. Außerdem sieht es einen Mindestabstand zu Gewässern von zehn Metern bei Anwendung von Pflanzenschutzmitteln vor. Ab 2021 sollen Herbizide und bestimmte Insektizide in Schutzgebieten verboten werden.



Tierwohllabel

Ein Tierwohllabel soll Standards garantieren, die über dem gesetzlichen Minimum liegen. Seine Verwendung ist freiwillig.



Umschichtung der Direktzahlungen

Aus dem Budget der Direktzahlungen an Landwirte sollen im Jahr 2020 sechs Prozent in Subventionen, die an Agrarumweltprogramme gekoppelt sind, umgeschichtet werden.