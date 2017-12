Entschädigung nach Wolfsrissen Bauernverband unzufrieden mit Landesregierung

Vom Bauernverband kommt Kritik an der schwarz-rot-grünen Landesregierung. Bereits Anfang des Jahres hatten 18 Land- und Forstwirtschaftsverbände die Landesregierung scharf kritisiert. Sie fühlten sich bei politischen Entscheidungen nicht genügend berücksichtigt. Es folgten mehrere Krisentreffen. Doch die dabei getroffener Vereinbarungen sind noch nicht umgesetzt. Der Präsident des Bauernverbandes, Olaf Feuerborn, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, von den zugesagten 60 Stellen in den Behörden für Land- und Forstwirtschaft seien noch nicht viele geschaffen worden. "Das zieht sich alles noch in die Länge, und da sind wir natürlich sehr unzufrieden."

Olaf Feuerborn ist Präsident des Bauernverbands in Sachsen-Anhalt. Bildrechte: Bauernverband Sachsen-Anhalt

Insbesondere der Umgang mit dem Wolf sorgt für Unmut. Feuerborn zufolge hapert es bei den Entschädigungen für Tierhalter bei Rissen. So sei Geld für Risse Anfang des Jahres erst im Dezember gezahlt worden. Der Präsident des Bauernverbandes forderte zudem eine Verringerung der Wolfsbestände. "Da sind wir eindeutig der Meinung, dass es viel zu viele sind. Wir haben schon massive Probleme." Eine weitere Zunahme der Zahl der Wölfe in Sachsen-Anhalt bringe die Tierhalter in arge Bedrängnis. "Man lebt ständig in der Angst, am nächsten Morgen auf seine Weide zu kommen, und dort Verluste von Tieren beklagen zu müssen." Feuerborn zufolge sollte die Landesregierung den Druck auf die Bundesregierung erhöhen. Wolfe müssten auch abgeschossen werden.