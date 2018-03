A9, A14, A2 Viele neue Baustellen auf Autobahnen

Nach Ostern startet Sachsen-Anhalt wieder in die Baustellensaison auf Autobahnen und Bundessraßen. Schwerpunkte sind die A9 und die A14, aber auch auf der A2 und der Nordharzbautobahn B6 wird gebaut. Das teilte das Verkehrsministerium am Mittwoch mit. Für die Sanierung der Straßen investiert das Land in diesem Jahr rund 70 Millionen Euro.

Doch nicht nur auf den Autobahnen wird gebaut. Am Rasthof Börde an der A2 und am Parkplatz Sülzegrund an der A14 sollen zudem rund 80 neue Lkw-Parkplätze entstehen.