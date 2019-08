Im Harz hat am Montag die Sanierung der Landesstraße 242 zwischen Quedlinburg und Gernrode begonnen. Hier werden laut Verkehrsministerium 1,1 Millionen Euro investiert. Diese fließen einerseits in eine neue Fahrbahndecke, die auf 1,6 Kilometern saniert wird. Andererseits wird im Zuge der Bauarbeiten auch die Doppelkurve am Lethturm bei Gernrode abgeflacht. Verkehrsminister Webel sprach bei der Präsentation des Vorhabens von einem "deutlichen Plus an Verkehrssicherheit". Mitte November soll alles fertig sein. Bis dahin muss die L242 zwischen der Landesstraße 66 – also dem Kreisverkehr vor Quedlinburg – und dem Ortseingang von Gernrode voll gesperrt werden. Die ausgeschilderte Umleitung bedeutet längere Fahrzeiten von etwa zehn Minuten.

Eisleben-Besucher sollten lieber gleich außerhalb des Zentrums parken. Bildrechte: dpa In der Lutherstadt Eisleben fand am Montag der Auftakt für eine über ein Jahr dauernde Baustelle im Stadtzentrum statt. Der Abwasserzweckverband "Eisleben – Süßer See" baut ein Regenrückhaltebecken und erneuert einen Schmutzwasser- sowie den Regenwasserkanal. Die Stadtwerke der Lutherstadt Eisleben verlegen ihre Leitungen. Durch die Bauarbeiten an der Hohetorstraße wird sich auch die Verkehrsführung mehrmals ändern. Je nach Baufortschritt wird es deshalb in der Lutherstadt Einschränkungen rund um die Großbaustelle geben.



Die Ortsumfahrung Weißenfels, die B91, ist bis Mitte August in Höhe der Abfahrt Weißenfels-Süd halbseitig in Richtung Halle gesperrt. Dort wird die Fahrbahn saniert. In der Zeit kommen Autofahrer dort nicht zur B87 und zum Stadtteil Weißenfels-Kugelberg, sondern müssen die Abfahrt Weißenfels-Zentrum als Umleitung nutzen.

Einschränkungen gibt es auch im Burgenlandkreis: Hier ist seit Montag B180 zwischen Steigra und Gleina für zwei Wochen vollgesperrt.

In Halle werden in der Burgstraße vier Tage lang die Straßenbahngleise ausgebessert. Sie ist deshalb halbseitig gesperrt.



In Magdeburg sorgen die Bauarbeiten an den Gleisen der Straßenbahn nicht nur für Behinderungen bei Fahrgästen. Auf der Lübecker Straße gibt es bis Ende August auch Einschränkungen für den Kfz-Verkehr. Zwischen der Haldensleber Straße und der Moritzstraße ist der Abschnitt – statt bisher nur nachts – tagsüber gesperrt. Somit gelten laut Stadt die ausgeschilderten Umleitungen rund um die Uhr.

Autofahrer im Kreis Anhalt-Bitterfeld müssen von Montag an mit weiteren Behinderungen rechnen. So ist in Pißdorf bei Aken die Bundesstraße 187a wegen Sanierungsarbeiten voll gesperrt. Die rund 20 Kilometer lange Umleitung führt über Porst, Elsnigk, Kleinzerbst und Aken.

Mal wieder wird auf der B184 gebaut – diesmal auf der Elbebrücke in Roßlau. Bildrechte: IMAGO Auch auf der Bundesstraße 184 in Dessau-Roßlau brauchen Autofahrer erneut Geduld. Auf der Elbebrücke in Roßlau wird die Fahrbahn repariert. Dafür wird je eine Fahrspur gesperrt, wodurch Staus zu erwarten sind. Laut Stadtverwaltung sollen die Arbeiten am Freitag abgeschlossen werden. Brückenprüfungen hatten ergeben, dass die sogenannten Dichtprofile zwischen Fahrbahn und Brückenkörper beschädigt sind.



Gebaut wird auch am Bahnübergang in Weißandt-Gölzau. Für fünf Wochen werden Autofahrer über Görzig, Schortewitz und Cösitz umgeleitet. Der Umweg macht etwa vier Kilometer aus.

In Beetzendorf bei Salzwedel ist ebenfalls seit Montag die Ortsdurchfahrt voll gesperrt. Grund sind Bauarbeiten zwischen der Jeetze-Brücke und dem früheren Bahnübergang. Für insgesamt etwa 800.000 Euro – die Kosten tragen das Land und die Kommune – werden Regenentwässerung und Straßenbeleuchtung erneuert, außerdem Fahrbahn und Gehwege ausgebaut. Umgeleitet wird innerorts, allerdings lediglich für Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen. Der Durchgangsverkehr wird weiträumig um Beetzendorf herumgeführt.