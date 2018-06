400 Meter neuer Asphalt auf der Bundesstraße 189: Bis es soweit ist, brauchen Autofahrer in der Altmark Geduld. Wer von Stendal nach Osterburg will, bekommt derzeit die Weite der Altmark aufgezwungen: Statt 20 Minuten braucht es durch die Dörfer glatt doppelt so lang. Der Verkehr in Richtung Magdeburg wälzt sich mindestens bis September durch die Stendaler Altstadt. Dort wird zudem der Kreisel am Uenglinger Tor gebaut. Vollsperrung auch hier. Und auch eine der letzten Geheimtipp-Straßen, um schnell wieder auf die B 189 zu kommen, die Rathenower Straße in der Innenstadt, die ist ebenfalls voll gesperrt. Erstmal bis zum Wintereinbruch.

Noch lange kein Ende in Sicht: Im Magdeburger Süden bleibt die Leipziger Straße eine Großbaustelle. Bildrechte: Magdeburger Verkehrsbetriebe In Magdeburg ist es nicht nur die altbekannte Tunnelbaustelle am Hauptbahnhof, die Autofahrer ausbremst. Aktuell sind auch noch zwei wichtige Verkehrsadern lahmgelegt. Auf der Leipziger Straße, Ecke Wiener-Raiffeisenstraße, geht im Kreuzungsbereich sowie im näheren Umfeld fast nichts mehr. Hintergrund: Dort werden für die neue Straßenbahntrasse Gleise verlegt. Selbst Fußgänger kommen da nicht weiter. Und: Die Halberstädter Straße ist in Höhe Leipziger Straße stadteinwärts dicht. Auch das Abbiegen aus Richtung Innenstadt in die Leipziger Straße ist nicht mehr möglich. Die Magdeburger Verkehrsbetriebe reparieren dort eine Weiche.

Im Landkreis Harz wird noch bis Ende 2019 die B 79 in Halberstadt saniert. Stadteinwärts gibt es nach Angaben des Verkehrsministeriums keine Behinderungen. Aus Richtung Magdeburg wird der Verkehr umgeleitet. Auch in Harsleben wird eine neue Ortsumfahrung gebaut. Außerdem sind im Harz wegen Straßenbauprojekten zahlreiche Ortsdurchfahrten gesperrt. Dazu gehören Hessen, Wackersleben und Derenburg. In Benneckenstein ist die Ortsdurchfahrt gesperrt. Hier werden neue Wasserleitungen gelegt, Kanäle erneuert und Gehwege neu gebaut. In Harsleben entsteht eine neue Ortsumfahrung gebaut.

Im Jerichower Land müssen sich Autofahrer vor allem rund Gommern in Geduld üben. Im Ortsteil Lübs wird der Bahnübergang saniert, dafür ist die Straße gesperrt. In Möckern im Ortsteil Hohenziatz laufen derzeit Asphaltarbeiten.

Im Landkreis Börde wird an mehreren Bundestraßen gebaut, so etwa in Barneberg an der B 245a, in Remkersleben an der B 246a oder in Altenweddingen an der B 81. Zudem sind zahlreiche Ortsdurchfahren wegen Straßenbauarbeiten gesperrt, etwa Wackersleben, Walbeck-Schwanefeld, Ausleben, Seehausen, Sommersdorf, Mammendorf und Wefensleben.