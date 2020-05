Corona-Pandemie Luft sauber, trotzdem hohe Feinstaubwerte

Die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass die Luft in Sachsen-Anhalt sauberer geworden ist. Die Belastung mit Feinstaub ist aber nicht zurückgegangen, wie neue Untersuchungen in Magdeburg zeigen. Grund dafür ist vor allem die Trockenheit in den vergangenen Wochen.