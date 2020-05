Hanna und Emil waren im vergangenen Jahr die beliebtesten Namen für Neugeborene in Sachsen-Anhalt. Das geht aus einer Statistik hervor, die die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Montag in Wiesbaden veröffentlichte. Dahinter folgten bei den Mädchen mit Mia und Emma sowie bei den Jungen Ben und Paul Namen, die auch in den vergangenen Jahren oft Top-Platzierungen belegten.