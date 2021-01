Erstes Impfziel erreicht Bereits mehr als 10.000 Menschen in Sachsen-Anhalt gegen Corona geimpft

10.000 Menschen wurden mittlerweile in Sachsen-Anhalt gegen Corona geimpft. Das Impfziel, die erste Lieferung Impfdosen aufzubrauchen, wurde somit erreicht. Eine zweite Lieferung folgte am Mittwoch. Die Zahl der Infizierten und Todefälle steigt momentan noch weiterhin an.