Sachsen-Anhalt will im kommenden Schuljahr eine Berufsorientierung stärker an Gymnasien verankern. CDU-Bildungsminister Marco Tullner sagte dem MDR, damit solle die im Koalitionsvertrag vereinbarte Berufsorientierung umgesetzt werden.

Bildungsminister Marco Tullner Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Gleichzeitig wünsche er sich mehr Wertschätzung für die Sekundarschulen. "Es zeigt sich, dass aus der Tradition der Lehrstellenknappheit viele gesagt haben: Lieber bessere Chancen auf eine Lehrstelle mit einem schlechten Abschluss am Gymnasium, als ein Abschluss an der Sekundarschule", so Tullner. Am Gymnasium würden manchmal Kinder von vornherein überfordert. Diese Erfahrung sei für junge Menschen auch psychologisch nicht förderlich.