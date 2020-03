Anja Nititzki im Hofladen von Familie Kutschbach in Glinde

Anja Nititzki im Hofladen von Familie Kutschbach in Glinde

Der Verband für handwerkliche Milchverarbeitung mit Sitz im bayrischen Freising hat sie alle gebündelt und eine Käsestraße ins Leben gerufen. Bundesweit sind es 700 Betriebe, hierzulande erkennbar am Hofschild: "Milch- und Käsestraße Sachsen-Anhalt" .

Mehr als nur Käse: 12 Orte der Milch- und Käsestraße in Sachsen-Anhalt

Mehr als nur Käse: 12 Orte der Milch- und Käsestraße in Sachsen-Anhalt

1. Stopp: Greifenhagen in Mansfeld Südharz

In Greifenhagen leben 120 Mutterkühe mit ihren Kälbern. Das Besondere: Die Kuh hat keine festen Zeiten wie in den Melkkarussels der riesigen Agrargenossenschaften, sondern entscheidet selbst. Das Ehepaar Rufer-Feicht füllt die Milch ab, pasteurisiert sie und dann wird Joghurt gefertigt. Nach dem Etikettieren geht's in den Biotopia-Laden nach Halle.