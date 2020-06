Kriminalität Betrug bei Corona-Soforthilfen auch in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt sind während der Corona-Pandemie bislang knapp 1 Million Euro an Soforthilfen zu Unrecht geflossen. Das geht aus Daten der Investitionsbank hervor. Demnach sind in den vergangenen Wochen insgesamt rund 41.000 Anträge auf Soforthilfen eingegangen. In gut 200 Fällen habe sich ein Betrugsverdacht erhärtet bzw. bestätigt. Rund 100 Verdachtsfälle würden noch geprüft.