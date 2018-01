Während einwohnerreiche Städte in Sachsen-Anhalt wachsen, sinkt die Bevölkerung in Kleinstädten und auf dem Land. Das ergeben Zahlen, die das Statistische Landesamt am Dienstag veröffentlicht hat. Sie zeigen die Entwicklung der Bevölkerung im Land bis Ende 2016.

Der Bevölkerungsrückgang ist in allen Landkreisen zu verzeichnen. Besonders betroffen sind die Kreise Mansfeld-Südharz, Altmarkkreis Salzwedel, Salzlandkreis und Anhalt-Bitterfeld. In den Großstädten ist diese Entwicklung nicht zu erkennen. In Magdeburg wohnen seit wieder mehr Menschen als in Halle. Doch ist der Abstand sehr knapp: In der Landeshauptstadt lebten Ende 2016 genau 238.136 Menschen, in Halle waren es genau 238.005 Einwohner, also 131 weniger.