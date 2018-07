Imker Horst-Dieter Hantschel öffnet behutsam den Deckel seines Bienenstocks und hebt eine Honigzarge heraus. Um ihn herum summt es laut. Hunderte Bienen schwirren um ihn herum, doch er trägt keinen Schleier oder Schutzanzug. "Das sind alles Frauen," sagt er. "Aber es sind friedliche Frauen". Er lacht. Horst-Dieter Hantschel ist in der Nähe von Roßlau bekannt für seine besonders friedfertigen Bienen – und davon möchte er ein paar mehr haben. Daher züchtet er momentan neue Königinnen.

Imker Horst-Dieter Hantschel beim Wiegen seiner Bienen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Eine Honigzarge nach der anderen hebt er vom Bienenstock ab – bis er in den Brutraum darunter schauen kann. Er nimmt ein dickes Kabel in die Hand. "Das ist der Sensor der Waage. Er misst die Brutraumtemperatur. Der Brutraum hat eine Temperatur von 35 Grad und wird ziemlich streng eingehalten von den Bienen. Im Frühjahr kann man daran sehr gut erkennen, wann das Brutgeschäft losgeht." Behutsam steckt er das Kabel zurück an seinen Platz.

Die Waage – das ist ein modernes Messgerät, das er seit Anfang des Jahres unter seiner Beute, der Bienenbehausung installiert hat. Eine flache, unscheinbare Platte, die unterhalb seines Bienenstocks verankert ist und ihm wertvolle Daten liefert: Neben der Brutraumtemperatur werden der Eintrag von Nektar, die Luftraumtemperatur und die Luftfeuchte gemessen.

Viele Winterverluste in diesem Jahr

Im vergangenen Winter hat Imker Horst-Dieter Hantschel wegen des späten Frosts drei Bienenvölker verloren. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Anhand dieser Daten kann der Imker genau ablesen, wie es seinen Bienen geht – vor allem im Winter ist das für die Bienen überlebenswichtig, denn jedes Jahr sterben viele Bienenvölker.



Die so genannten Winterverluste liegen zum großen Teil einerseits an der falschen Fütterung der Tiere und an einer falschen oder zu späten Behandlung gegen die Varoamilbe, der jedes Jahr unzählige Bienenvölker zum Opfer fallen.



Horst-Dieter Hantschel hat in diesem Winter mit seinem späten Frost selbst drei Völker verloren. "Dieses Jahr war ein problematisches Jahr, wir haben viele Völker verloren, obwohl Futter da war. Die Bienen hatten Futter, sind aber nicht drangekommen. Da ist es wichtig zu sehen, wann die in Brut gehen, denn dann kann man nachhelfen."

Land hat 20.000 Euro investiert

Um gegen dieses Bienensterben frühzeitig und effektiv vorgehen zu können, hat das Land Sachsen-Anhalt in diesem Jahr investiert: 20.000 Euro wurden bereitgestellt, um 28 spezielle Bienenwaagen im ganzen Land zu verteilen und die Aktivitäten der hiesigen Völker genau zu studieren.

Auch das Gewicht der Beute wird gemessen, um das Flugverhalten der Tiere zu analysieren. "So um 8 oder 9 Uhr sieht man einen ziemlich sprunghaften Gewichtsverlust, das bedeutet, die Bienen fangen an zu fliegen", erklärt Imker Hantschel. Daten, die auch für die umliegenden Landwirte von Interesse sein könnten. "Der Landwirt könnte gucken, wie die Bienen zurzeit in seiner Region unterwegs sind. Und wenn zwischen 9 und 18 Uhr Bienenflug ist, könnte er vor um 9 oder nach 18 Uhr spritzen, um bienenschonender zu wirtschaften."

Sachsen-Anhalt schließt sich deutschlandweitem Monitoring an

Paul Schenk (l.) von der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau wertet gemeinsam mit Imker Hantschel die Waagenmessungen aus. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Paul Schenk von der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau möchte anhand der Waagenmessungen Vergleichswerte schaffen – innerhalb Sachsen-Anhalts und im Abgleich mit anderen Standorten in Deutschland, um den Winterverlusten auf die Spur zu kommen.



"Wir haben gemerkt, dass uns in Sachsen-Anhalt Daten fehlen, um hier Aussagen treffen zu können, die hinreichend Sicherheit geboten haben," erklärt er.

Das Projekt ist angeschlossen an das deutschlandweite Bienenmonitoring von TrachtNet, einem Programm, das diese Daten schon seit mehreren Jahren erhebt. Die gewonnenen Daten und Statistiken sind im Internet frei zugänglich und werden im Fünf-Minuten-Takt aktualisiert. So können Imker mit Waage und Imker ohne Waage gleichermaßen davon profitieren.

Gemeinsam gegen die Varoamilbe

Die Daten sollen nun über mehrere Jahre hinweg an den verschiedenen Standorten gesammelt werden. "Es gibt gesicherte Erkenntnisse, dass Unterschiede im Trachtverlauf eines Jahres auch zu unterschiedlicher Varoabelastung führen können, was dann auch unterschiedliche Winterverluste nach sich zieht", ergänzt Paul Schenk von der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau.

Gabriele Huber-Schabel, Vorsitzende des Imkervereins Sachsen-Anhalt e.V. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Im Kampf gegen die Varoamillbe wollen die Imker in Sachsen-Anhalt nun besser zusammenarbeiten und erhoffen sich durch die gewonnenen Erkenntnisse unter anderem einen erfolgreicheren Kampf gegen die Belastung. Gabriele Huber-Schabel, Vorsitzende des Imkervereins Sachsen-Anhalt: "Für uns Imker ist die Waage eine Hilfe. Unser Ziel ist es, dass wir alle gleichzeitig gegen die Varoa behandeln und damit viel effektiver und besser in der Behandlung sein können. Von daher ist ein Zusammenwirken aller Imker mehr als gut."

