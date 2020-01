Bilanz Viel Arbeit für Feuerwehr in Sachsen-Anhalt in der Silvesternacht

Sternbrücke in Magdeburg am Neujahrsmorgen Bildrechte: MDR/Susanne Ahrens

In der Salzwedeler Altstadt hat in der Silvesternacht ein Fachwerkhaus gebrannt. Nach Polizeiangaben wird der Schaden auf 130.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.



In dem Haus gab es einen Antikladen. Dessen Besitzer hatte sich im Nachbarhaus aufgehalten und musste betreut werden. Die Feuerwehr ist wegen einzelner Glutnester noch immer vor Ort. Das Haus ist einsturzgefährdet. Die Straße wurde abgesperrt. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar. In Frage kommt laut Polizei auch Brandstiftung. Die Ermittlungen dazu laufen.

Keine außergewöhnlichen Vorkommnisse in Magdeburg

In der Landeshauptstadt war es vergleichsweise ruhig. Bildrechte: MDR/Susanne Ahrens Auch in Magdeburg hatte die Feuerwehr allerhand zu tun. Die Kameraden mussten nach eigenen Angaben 58 Mal ausrücken. Dabei brannten unter anderem Müllcontainer und ein Auto. Aus Sicht der Polizei verlief der Jahreswechsel in Sachsen-Anhalt weitgehend friedlich.



Alle vier Inspektionen berichteten MDR SACHSEN-ANHALT von einer ruhigen Nacht ohne außergewöhnliche Vorkommnisse. Aus dem Lagezentrum in Magdeburg hieß es sogar, die Nacht sei ruhig und "sehr entspannt" gewesen. Größere Einsätze habe es nicht gegeben.

134 Einsätze in Halle

Im Raum Halle verzeichnete die Polizei insgesamt 134 Einsätze, darunter mehr als 30 Körperverletzungen, zahlreiche Sachbeschädigungen und einige Brände. Allein in Halle rückten die Beamten 54 Mal aus.



Einen größeren Einsatz gab es in Allstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz, wo am Silvesterabend eine Scheune in Brand geriet. Ursache war laut Polizei vermutlich eine Silvesterrakete. Es entstand ein Schaden in Höhe von 75.000 Euro.

In Nielebock im Jerichower Land gerieten jedoch Personengruppen aneinander, die sich zuvor offenbar mit Feuerwerkskörpern beworfen hatten.

Mann steckt mehrere Stunden im Schornstein fest