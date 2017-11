Mittwoch, 8. November – Lagerhalle in Klein Ammensleben ausgebrannt

In Klein Ammensleben ist eine Lagerhalle ausgebrannt. Nach den Löscharbeiten ordnete die Gemeinde den Abriss der landwirtschaftlich genutzten Halle an. Es wird wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Bildrechte: MDR/Matthias Strauß