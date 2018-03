Bilder der Woche: Eine Woche mit vielen Überraschungen

Donnerstag, 8. März – André Poggenburg kündigt Rücktritt an

Diese Meldung glich einem Paukenschlag: Sachsen-Anhalts AfD-Landes - und Fraktionschef André Poggenburg kündigt am Donnerstag seinen Rücktritt an. Ende März will er seine Spitzenämter in der Partei niederlegen – aus freien Stücken, wie Poggenburg betont. Einzig: Recherchen mehrerer Medienhäuser deuten darauf hin, dass der Rücktritt keinesfalls freiwillig, sondern auf Druck der Fraktion zustandegekommen ist. Bildrechte: IMAGO