Bilder der Woche: Protest gegen Schweinerei und Polizeigewalt, außerdem Osterhase gesichtet

Dienstag, 13. März – Magdeburger Rayonhäuser erstrahlen in neuem Glanz

Sie wurden so konstruiert, dass man sie schnell hätte abreißen können – Rayonhäuser. In Magdeburg finden sich noch einige dieser deutschlandweit seltenen Gebäude – viele verfallen, in manche zieht neues Leben ein. Bildrechte: MDR/Christine Warnecke