Dienstag, 20. März – Brand zerstört Lager in Salzwedel

Zwei Lagerhallen sind in der Nacht zu Dienstag in Salzwedel ausgebrannt. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand. In den Hallen hatten Maschinen, Baumaterialien und Fahrzeuge gestanden. Bildrechte: MDR/Matthias Strauss