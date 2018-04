Montag, 26. März – Nach "Luther-Tomate" kommt die "Luther-Paprika"

Neues Reformations-Gemüse aus Wittenberg: Neben der "Luther-Tomate" kommt nun auch die "Luther-Paprika" in die Einkaufsläden. In den Gewächshäusern stehen insgesamt 175.000 Paprika-Pflanzen, die in zwei Wochen voraussichtlich geerntet werden können. Die "Luther-Tomate" geht in diesem Jahr bereits in die fünfte Saison. Bildrechte: MDR/André Damm