Bilder der Woche: Flirteinander-Hochzeit, Kalimandscharo und Glasfenstermalerei

Montag, 9. April – Ausgelaufene Gülle: Tote Fische in Wipper entdeckt



Der Landkreis Mansfeld-Südharz meldet ein Fischsterben in der Wipper. Grund dafür ist vermutlich das Leck in einer Biogasanlage in Hayn, aus dem Gülle in die Wipper geflossen ist. Bildrechte: MDR/Robert Schimmel