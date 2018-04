Bilder der Woche: Andacht für einen toten Schüler, Stasi-Abhörkuppel und Heuschrecken als Hobby

Dienstag, 24. April – Unglück an Bahnübergang Weißenfels: Andacht für toten 17-Jährigen

In Weißenfels ist an den Schüler erinnert worden, der am Rande einer Abiparty ums Leben gekommen war. In der Stadtkirche gab es eine Andacht, an der viele Schüler und Lehrer teilnahmen. Bildrechte: MDR/TNN