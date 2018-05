Mittwoch, 9. Mai – Arvato schließt Callcenter in Halle und Magdeburg

Das Dienstleistungsunternehmen Arvato will sieben Callcenter in Ostdeutschland schließen. Es geht auch um die früheren Standorte der Telekom in Magdeburg und Halle. 430 Sachsen-Anhalter sind betroffen. Bildrechte: MDR