Bilder der Woche: WM-Hoffnung, Besuch in Israel und EHF-Final-Four

Freitag, 18. Mai – Drehstart für Krankenhaus-Serie in Halle

In Halle haben die Dreharbeiten zu einer neuen Krankenhaus-Serie der ARD begonnen. Die Serie heißt "Die Krankenschwestern" und ist ein Ableger von der Serie "In aller Freundschaft". Bildrechte: MDR/Stephan Weidling