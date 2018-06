Freitag, 8. Juni – Kinderstadt in Halle

In Halle hat am Freitag die neunte Kinderstadt eröffnet. Restaurants, Werkstätten, eine Gärtnerei – all das gibt es dort. Erwachsene haben bei dem Spiel, das von tausenden Kindern gespielt wird, keinen Zutritt. Fünf Wochen lang ist die Kinderstadt nun wieder ein Ort der Möglichkeiten für junge Hallenser und alle Besucher. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK