Dienstag, 12. Juni – Bücher-Klau in Halle

Sie ist knallrot und kommt original aus London – seit knapp einem Jahr steht eine britische Telefonzelle gefüllt mit Büchern am halleschen Markt. Doch in letzter Zeit wird die Telefonzelle offenbar von Dieben heimgesucht. Über Nacht verschwinden alle Bücher. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla