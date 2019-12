Montag, 16. Dezember – E-Scooter werden in Halle getestet

In vielen deutschen Städten kurven seit einigen Monaten E-Scooter umher. Und die Gefährte sind ganz schön umstritten. Auch in Halle werden sie nun getestet. 176 an der Zahl. Sie können nun ausgeliehen und in der Saalestadt ausgefahren werden. Bildrechte: MDR/Stefan Bringezu