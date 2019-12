Montag, 23. Dezember – Auszug auf Zeit: Theater der Altmark muss die Kisten packen

Das Theater der Altmark in Stendal wird ab Januar vorübergehend geschlossen. Denn das in die Jahre gekommene Haupthaus muss modernisiert werden. Gespielt wird trotzdem – aber an ungewöhnlichen Orten. Bildrechte: MDR/Alexander Klos