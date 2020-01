Mittwoch, 1. Januar – Viel Arbeit während und nach der Silvesternacht

Der Start ins neue Jahr war – wie hier in Magdeburg – leider nicht nur wieder mit jeder Menge Müll verbunden. Auch die Feuerwehren mussten vielfach im Land ausrücken. Allein in Magdeburg gab es 58 Feuerwehreinsätze und in Salzwedel ging ein Fachwerkhaus in Flammen auf. Bildrechte: MDR/Susanne Ahrens